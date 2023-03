Des militants de l'association L214 dénoncent l'élevage intensif de poulets devant un Burger King en Dordogne

Un embouteillage se créé sur le parking bondé du Burger King de Bergerac, Ce samedi 11 mars, les nombreux clients venus se restaurer pour le déjeuner sont sollicités par des membres de l'association L214. En gilets oranges, ces sept militants demandent aux automobilistes de baisser leurs vitres. Des tracts sont distribués et ils leur demandent de signer une pétition. Ils dénoncent les pratiques d'élevage des poulets et appellent la chaîne de restauration rapide à s'engager.

ⓘ Publicité

"On pense que le client est acteur, c'est lui qui utilise sa carte bleue", explique Louis Olla. Mais il ne s'agit pas d'un blocage. Le référent de l'action poursuit : "C'est juste de l'information, on veut sensibiliser les personnes qui mangent ici et qui ne savent pas que les poulets sont élevés dans des conditions horribles".

"Ils baissent la tête quand ils nous voient"

Sur leurs pancartes, de grandes photos montrent des poulets maltraités. Elles sont accompagnées de phrases comme : "Litière gorgée de déjections". Louis Olla décrit : "Ils sont dans des hangars sans lumière, ils sont une vingtaine par mètre carré et baignent dans leurs excréments". L 214 demande donc à Burger King de respecter les critères de "l'European Chicken Commitment" : de la lumière naturelle, plus d'espaces pour vivre et des perchoirs pour les stimuler. Les négociations sont en cours depuis deux ans. D'autres enseignes comme Subway, Quick ou Dominos s'y sont engagés.

"Les gens n'ont pas envie de faire souffrir les animaux, assure le militant, on voit qu'il y a une part de honte car ils baissent la tête quand ils nous voient". Céline, l'une des clientes interpellées acquiesce derrière la vitre de son véhicule : "Je pense que vous avez raison, on peut manger de la viande sans faire souffrir les animaux". Elle signera peut être la pétition mais rentre malgré tout dans le Burger King.

Direction la concurrence ?

Alexia est d'accord sur le principe de protection des animaux. Mais elle défend le restaurant : "Il vient d'ouvrir, je ne trouve pas ça très cool de leur part". Selon Léa qui sort à peine du restaurant, ce n'est pas la bonne méthode : "Nous on est consommateurs on ne peut pas faire grand-chose, il faut aller voir les producteurs". Avant de confier : "Et puis c'est tellement bon qu'on aurait du mal à s'en passer !".

Mais c'est une opération réussie pour Corinne, l'une des militantes. Elle a convaincu Sylvain qui a décidé de faire demi-tour. "Je suis venu parce qu'il me faut quelque chose de rapide, j'ai de la route", explique celui qui se dit "sensible" au bien-être animal. "Du coup je vais aller prendre un Mc Do !", lance-t-il en quittant les lieux. La chaîne concurrente est juste en face, mais elle non plus ne respecte pas les critères sur les élevages de poulet, rappellent les militants.