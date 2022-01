Des militants de la cause animale manifestent à Biarritz contre les élevages de lapins angora

Dix militants de l'association de défense de la cause animale One Voice ont manifesté ce dimanche après-midi place Clémenceau, à Biarritz. Comme toutes les autres antennes de l'association en France, ils ont dénoncé les conditions de vie des lapins angora, très appréciés pour leur fourrure, dans la centaine d'élevages qui existe en France. "Ce sont des lapins qui sont enfermés toute leur vie dans des cages", explique Laurie Vieira, la référente de l'antenne bayonnaise de l'association, "et trois fois par an, ils sont attachés par les pattes sur une table et épilés à vif. Quand on voit les vidéos et les images, on veut vraiment qu'en 2022 on arrête ces pratique. La fourrure, ce n'est pas nécessaire, il y a toujours des alternatives pour pouvoir avoir plus chaud".

Des vidéos montrant ces scènes laissent entendre les glapissements de douleur des lapins. Les militants ont fait signer deux pétitions, une réclamant l'interdiction de la fourrure angora et l'autre l'interdiction de la fourrure en général.