Des militants de la CGT aux obsèques de l'un des derniers prêtres-ouvriers des Hautes-Pyrénées

Les obsèques du Père Jean-Pierre Houillon ont été célébré ce mardi 22 mai 2023 à Lourdes à l'église Saint Jean-Baptiste. Ce prêtre-ouvrier, l'un des tout dernier des Hautes-Pyrénées, a été pendant 25 ans à la fois le curé d'Aureilhan et chauffeur de bus. Délégué syndical à la CGT, il était l'un des fondateurs du service juridique à l'union locale CGT de Tarbes pour défendre les dossiers des salariés aux prud'hommes.

ⓘ Publicité

A la sortie de l'église, ses camarades du syndicat ont accompagné son cercueil par de longs applaudissements. Jean-Claude Laborde, militant CGT et complètement athée a été à la permanence juridique de CGT avec Jean-Pierre Houillon pendant plusieurs dizaines d'années. Il raconte avoir été touché par ce prêtre progressiste qui défendait les humbles. "Il m'a réconcilié avec le clergé", explique-t-il. Anne-Marie Verdier a, elle aussi, œuvré au sein de ce service juridique aux côtés de ce prêtre-ouvrier qui voulait que "les gens retrouvent leur dignité. Il entrainait les autres. On n'osait pas y aller aux prud'hommes. Il m'a dit : vas-y prend un dossier (...) lève toi et marche," sourit Anne-Marie qui est aussi engagée dans l'action catholique ouvrière.

loading

loading

Les obsèques de Jean-Pierre Houillon ont été célébrées par l'évêque de Tarbes et Lourdes, Mgr Jean-Marc Micas. Jean-Pierre Houillon avait aussi créé la permanence précarité de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne pour les saisonniers de Lourdes. Il a longtemps assumé la fonction d'aumonier diocésain de l'Action catholique ouvrière.