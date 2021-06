Des militants inquiets des conditions de transport des animaux qui transitent par le port de Sète

Ce samedi 12 juin 2021, l'association Sète Animal Save, soutenue par d'autres organisations animalistes (Alliance Ethique, One Voice, L214) a organisé une mobilisation devant le port de Sète (Hérault). Une quinzaine de militants ont brandi des panneaux, sur le rond-point situé devant le port, pour la Journée mondiale contre le transports d'animaux vivants.

Pendant la mobilisation, deux camions qui transportent des animaux sont passés par le port. Ces derniers étaient vides. "Je ne sais pas si c'est moins pire que lorsqu'ils sont pleins, soupire Julie Wayne, l'une des militantes, en regardant passer le poids-lourds. De toutes façons, je sais qu'ils étaient là-dedans..." Le port de Sète est un lieu de transit pour les animaux, transportés en bateau et/ou en camion."Ce matin, on a compté 15 poids-lourds", note Sonia Gruaz, une autre militante.

Sur la mer, c'est la loi du capitaine - Caty Ciancilla, organisatrice de la mobilisation

En moyenne, entre 85.000 et 120.000 animaux transitent chaque année par le port de Sète. "Il y a des bovins, des ovins et des caprins, explique Caty Ciancilla, présidente de Sète Animal Save. Ils viennent de toute la France et des pays de l'Est. Ici, ils prennent le bateau pour des pays hors de l'Union Européenne, comme l'Algérie, le Liban ou Israël."

Les militants sont surtout inquiets des conditions de transport dans les bateaux. "On a vu des vidéos où les animaux malades sont jetés par dessus bord, décrit Caty Ciancilla. Et ils sont éventrés, avant, pour qu'ils coulent plus vite. Et quand ils arrivent à destination, ils sont épuisés, assoiffés et ils baignent dans leurs excréments."

J'ai vu un chauffeur qui a laissé les animaux dans son camion pendant qu'il déjeunait. Pendant 45 minutes, ils étaient en plein cagnard, à 32 degrés. Ils bavaient et ils étaient les uns sur les autres - Caty Ciancilla, organisatrice de la mobilisation.

"Quand je me suis renseignée sur ce qu'il se passait ici, je n'avais pas de mot, je suis restée bouche bée, raconte Julie Wayne, qui habite à 200 kilomètres de Sète. Même parmi les gens qui mangent de la viande, on n'accepte pas ça. C'est le plus abominable que l'on puisse faire. Et je ne comprends pas que ça existe encore aujourd'hui."

Au cours de la mobilisation, les manifestants ont brandi un panneau avec écrit "Klaxonnez pour les animaux". Un ballet de klaxons a répondu à l'invitation. Les militants espèrent que, pendant ce genre de mobilisation, des chauffeurs s'arrêtent pour discuter.

10 à 25% du trafic du port de Sète découle du transport et du stockage des animaux, indique l'entreprise Sepab (Société d'exploitation du parc à bestiaux) sur son site, ce qui en fait "le premier port européen pour cette activité". Sepab gère l'entrepôt où sont entreposés les bovins, au port de Sète.