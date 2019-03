Des militants écologistes décrochent le portrait officiel d’Emmanuel Macron dans plusieurs mairies

Le portrait officiel du président de la République a disparu des mairies de Passy, Saint-Gervais, Sallanches et Domancy. Ce vendredi matin, des militants d'Action Non Violente-COP 21 ont décroché ces photos pour dénoncer "l’inaction du gouvernement actuel face à l’urgence climatique".

Haute-Savoie, France

"C’est honteux !" Le maire de Saint-Gervais ne décolère pas. Ce vendredi en milieu de matinée, plusieurs personnes ont décroché puis sont parties avec le portrait officiel d’Emmanuel Macron. "Ils se sont fait passer pour une jeune couple qui voulait visiter la salle du conseil en vue leur mariage", explique Jean-Marc Peillex. Un subterfuge qui a permis à un groupe de militants écologistes d’agir tranquillement. Un scénario répété, à quelques détails près, dans les mairies de Passy, Sallanches et Domancy.

Inaction

En début d’après-midi, le groupe Action Non Violente-COP 21 a revendiqué ces actions. Dans un communiqué, le groupe explique avoir agi pour "dénoncer l’inaction d’un président Macron se contentant de beaux slogans et de grands débats face à l’urgence climatique et sociale". Joint au téléphone, le porte-parole du mouvement précise que cette opération "de décrochage du portrait symbolise le vide du gouvernement actuel" en matière d’écologie. "Rien n’est fait pour lutter contre le réchauffement climatique", regrette notamment Nicolas Orsier.

On estime que rien n’a été fait sur les émissions de gaz à effet de serre." - Nicolas Orsier, membre d’Action Non Violente-COP 21

Du côté des élus, on n’a pas vraiment apprécié. Les quatre maires ont annoncé qu’ils allaient porter plainte. "On peut s’exprimer autrement. Là, cela ne fait rire personne parce que c’est bête, méchant et malhonnête", fulmine Jean-Marc Peillex. Les militants d’ANV COP 21 ont de leur côté précisé que cette action n’était pas dirigée contre les maires et que les portraits seraient rendus quand le "gouvernement aura apporté des réponses sur l’urgence climatique".

C’est une honte d’avoir des gens comme cela qui en plus ont des estafettes qui roulent au diesel." - Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais