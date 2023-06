Des militants écologistes dégonflent des pneus de SUV à Montpellier pour"alerter sur le changement climatique"

Dégonfler des pneus pour alerter sur l'impact environnemental des SUV, ces monospaces lourds dont les ventes explosent. C'est ce qu'ont fait une dizaine de militants du collectif "Les dégonfleureuses", dans la nuit de lundi à mardi, dans plusieurs quartiers à Montpellier. Au total, plus de 50 véhicules ont été mis à plat pendant la nuit pour "sensibiliser les propriétaires à la difficulté de maintenir un avenir durable pour les générations futures".

"L'idée c'est de faire comprendre aux gens que nos choix ont un impact sur l'avenir, explique 'Loutre', un militant. On ne s'attaque pas aux gens mais à leur véhicule." Les activistes insistent sur le fait qu'ils dégonflent mais ne crèvent pas les pneus. "On veut juste les mettre provisoirement et symboliquement hors d'état de nuire", ajoute Anne-Cécile, qui participe à l'action.

Une désobéissance civile assumée

Les militants rappellent notamment que ces berlines aux allures de 4x4 émettent 20% de CO2 de plus que les véhicules classiques. D'après l'Agence internationale de l'énergie (AIE) , si les SUV étaient un pays, ce pays serait le 6e émetteur de dioxyde de carbone, juste derrière le Japon. Autre facteur pointé du doigt : ces véhicules provoquent plus d'accidents.

"On est dans une telle situation qu'on est obligé de désobéir. Le gouvernement et le Parlement ne veulent pas interdire la vente de ces véhicules, alors on dissuade les gens", se justifie "Loutre". Les militants accompagnent le dégonflage de deux pneus (en général) par un tract de sensibilisation apposé sur le pare-brise. "On sait qu'on prend des risques, on sait qu'on peut aller en garde à vue, mais on assume parce qu'on vit tellement mal l'inaction climatique qu'on ne se voit pas rester sans rien faire nous aussi", explique Anne-Cécile.

Les auteurs de dégonflage risquent une contravention pour "dégradation du bien d'autrui", qui se traduit par trois ans de suspension du permis de conduire et des heures de travaux d'intérêt général. Dans de plus rares cas, si le conducteur a un accident à la suite de la dégradation de son véhicule, les militants peuvent être poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui.

Une militante en train de dégonfler le pneu d'un SUV. © Radio France - Thomas Pinaroli