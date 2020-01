Des militants écologistes et anti publicités mobilisés à Tours contre les écrans publicitaires dans les rues

Tours, France

88% des tourangeaux contre la publicité numérique dans les rues. C'est ce qu'affirment dans un communiqué des militants écologistes et anti publicité des associations Résistance à l'Agression Publicitaire, Paysages de France, AQUAVIT et Sites et monuments réunis vendredi 17 janvier au soir place Jean Jaurès à Tours.

Ils s'opposent au projet d'installation par Tours Métropole Val de Loire de ces "télévisions géantes sur les trottoirs de la métropole". "Des centaines d’écrans, certains de plus de 8 m², pourraient ainsi être installés sur les trottoirs" dénoncent-ils.

Dangereux pour l'environnement

Selon eux, ces écrans seraient trop gourmands en énergie : "un panneau consomme autant d’électricité que trois familles, hors dépenses de chauffage ou l’équivalent de 32 combinés réfrigérateur-congélateur" expliquent-ils dans un communiqué. Ils affirment également que ces écrans publicitaires sont, entre autre, dangereux pour la sécurité routière "risque d’éblouissement, distraction" et pourraient nuire au patrimoine historique de la métropole.

Opposition partagée par la grande majorité des passants sondés selon eux. Ils ont demandé aux passants de donner leur avis sur un panneau installé place Jean Jaurès : un carton rouge pour ceux qui sont contre, un vert pour ceux qui sont favorable à cette installation. Le public sondé est contre à 88% selon eux.

Les associations "appellent les élu.e.s du conseil métropolitain à rejeter le projet actuel de règlement local de publicité"