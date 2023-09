Des militants écologistes s'introduisent sur le tarmac du Bourget pour y planter des arbres

Sur les images, on les voit découper à la meuleuse un grillage de l'aéroport du Bourget et s'introduire ensuite sur le tarmac de l'aéroport. Une dizaine de militants d'Attac et d'Extinction Rebellion, habillés tout en blanc avec des masques d'animaux sur le visage, sont entrés sur l'aéroport du Bourget, en Seine-Saint-Denis, et ont planté deux arbustes fruitiers.

Ils ont aussi dispersé de la poudre colorée, déposés des bottes de paille et déployés des banderoles proclamant "ne laissons pas les ultras riches détruire la planète." Les militants ont aussi remplacé l'inscription "Zone militaire protégée" par "Zone de crimes climatiques."

"Les citoyens sont légitimes"

Dans un communiqué commun, les deux associations expliquent que l'objectif de l'action est de "montrer que cet espace bétonné de l'aéroport du Bourget pourrait être utilisé à des fins meilleures, qui ne seraient pas nocives pour la planète et notre santé et serviraient l'intérêt commun, contrairement à l'usage climaticide de jets privés par les quelque ultra-riches."

Au Bourget, la porte-parole d'Attac, Lou Chesné, a expliqué que dans la mesure où le gouvernement n'entreprent "aucune action", "les citoyens et citoyennes [sont] légitimes à mettre hors état de nuire ces criminels climatiques qui nous privent de notre avenir."

L'opération a duré 20 minutes. Les militants ont eux-mêmes prévenus les gendarmes de leur action. Ils se sont échappés de l'aéroport avant l'arrivée des forces de l'ordre mais ont été contrôlés à leur sortie.