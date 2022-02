Des militants pour le droit au logement rouvrent un squat à Bordeaux

Des militants pour le droit au logement ont rouvert un squat à Bordeaux ce dimanche après-midi. Ils ont déverrouillé les portes de plusieurs appartements dans un bâtiment désaffecté situé dans le quartier Bastide-Niel, rue Hortense, pour y loger une douzaine de personnes dont deux familles d'origine albanaise, avec enfants.

Selon le DAL ses personnes vivaient à la rue et n'arrivaient pas à obtenir de logement d'urgence malgré leurs demandes auprès du 115. Le bâtiment en question avait déjà été squatté puis évacué le 8 février 2021. Le propriétaire, la bailleur CDC habitat, avait exprimé le souhait de récupérer au plus vite son bien pour un projet immobilier. Un an plus tard rien n'a bougé et le DAL a décidé de rouvrir le squat.

Les associations demandent aujourd'hui à la mairie de Bordeaux de jouer les médiateurs avec la préfecture le temps de trouver une solution alternative pour ces squatteurs.