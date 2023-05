Des militants sortent du festival de Léry et bloquent l'A13, près d'Incarville, dans l'Eure

Ils sont sortis du cadre du festival familial pour mener une action non déclarée. Depuis vendredi 5 mai, le " festival-action" appelé "Des bâtons dans les routes" a lieu à Léry (Eure).

ⓘ Publicité

L'évènement est organisé par le collectif "Non à l'autortoute A133-A134", et notamment co-organisé par Les Soulèvements de la Terre et les Naturalistes de la Terre. Associations, activistes, élus et politiciens : jusqu'à 1500 personnes étaient présentes au festival, dans un esprit bon enfant, pour montrer leur opposition au projet de d'autoroute qui doit être construite autour de Rouen, aussi appelé Contournement Est.

Ce dimanche 7 mai, vers 16h, entre 600 et 1 000 personnes, selon les organisateurs, ont bloqué l'A13, au niveau d'Incarville, pendant moins d'une heure. Ils étaient entre 100 et 300 personnes selon la préfecture.

Littéralement des bâtons sur les routes

Les festivaliers ont d'abord fait une heure et demie de marche en passant par les bois. Lucie, la vingtaine, raconte. Ils en ont profité pour ramasser de quoi mettre - littéralement -des bâtons sur les routes. "Des branches, des troncs d'arbres ont été pris et apportées sur l'autoroute pour bloquer l'accès aux voitures dans les deux directions, pour faire comme un barrage de castors."

Résultat : vingt kilomètres de bouchons, rien que sur l'A13. Sophie est enseignante à la retraite et membre du collectif "Non à l'autoroute". Elle a vu certains automobilistes montrer leur soutien. "Je ne dirais pas tous, mais certains automobilistes ont klaxonné, ont sorti le bras et le poing en l'air. "

Un danger pour les usagers

La préfecture de l'Eure "condamne" cette action. Le préfet, Simon Babre, estime que les barrages sont comme des "barricades" qui "ont pu atteindre un mètre de haut." Les manifestants "ont arraché la clôture de l'autoroute pour pouvoir faire irruption sur la chaussée sans que, à aucun moment, les services de l'Etat et les services de l'autoroute n'aient été prévenus, mettant ainsi gravement en danger les usagers de la route."

Il ajoute que les gendarmes ont du sortir un enfant d'une voiture, car il faisait un malade.

Pendant le blocage "il n'y a pas eu de forcing, d'après Sophie. Il y a eu quelques personnes qui ont dit qu'elles avaient un impératif. Il y a eu le Samu mais tout de suite, on réagit, et on laisse passer."

Tous les co-organisateurs n'étaient pas au courant

Cette action a notamment été portée par les Soulèvements de la Terre, raconte Guillaume Grima. Il est responsable légal de l'association "Effet de serre toi-même", qui a co-organisé le festival.

**"**Nous n'avions pas connaissance de cette action, explique-t-il. Nous étions partis sur une balade naturaliste. Ce n'est pas de nos pratiques à nous associatifs, mais nous sommes alliés à des groupes qui sont plus activistes que les nôtres. Nous respectons cette. diversité."

Après moins d'une heure de blocages, les CRS sont venus enlever les branchages. Aucun affrontement n'a été signalé avec les festivaliers, qui sont repartis au festival par la forêt.