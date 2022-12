Des milliers d'armes et de munitions déposées par leurs propriétaires en Ille-et-Vilaine

En Ille-et-Vilaine, l'opération d’abandon simplifié d’armes à l’État, organisée par le ministère de l'intérieur, a connu un certain engouement. Entre le 25 novembre et le 2 décembre 2022, plus de 3.500 armes et 58.000 munitions ont été déposées dans les 4 sites dédiés, c'est-à-dire à l’Hôtel de police de Rennes, au Commissariat central de police de Saint-Malo et dans les brigades de gendarmerie de Vitré et de Redon. Une opération qui s'adressait aux particuliers et aux détenteurs non déclarés d’armes trouvées ou acquises par héritage précise la préfecture.

En détail, 3035 armes longues ont été collectées, 507 armes de poing et 110 armes à feu et de défense, dont les armes blanches. L'abandon d'armes à l'Etat est possible toute l'année dans les brigades de gendarmerie et les commissariats. "Conserver ses armes demeure néanmoins possible mais leur enregistrement est obligatoire dans le système d’information sur les armes (SIA)" précise la préfecture dans un communiqué.