Des milliers d'habitants privés d'eau à Vitrolles depuis ce mardi matin

L'histoire se répète à Vitrolles après une nouvelle rupture de canalisation. La dernière, semblable à celle-ci avait eu lieu en décembre dernier et avait duré quelques jours. Là, une grosse canalisation a cédé sur la commune de Saint-Victoret ce mardi matin vers 5 heures matin et impacte les quartiers sud de Vitrolles, dont fait aussi partie la zone d'activité. Il s'agit d'une canalisation située à plus de quatre mètres de profondeur, très ancienne et qui alimente également Les Pennes-Mirabeau.

Travaux dans l'après-midi, retour incertain

Les travaux ont débuté dans la matinée. Il faut terrasser, c'est-à-dire dégager très profondément, identifier exactement l'origine de la rupture et réparer. La SEM, la société des eaux de Marseille, est en charge des travaux, car l'origine de la rupture se trouve sur son secteur. "C'est une canalisation qui a quelques années et nous sommes en train de la réparer. Elle est en acier et est fendue sur un mètre, donc nous sommes en train de ressouder par-dessus", nous prévient la SEM qui assure que le retour à la normale est prévu pour ce mardi soir.

La société assure qu'aucun habitant de Saint-Victoret n'est concerné par des coupures. Ceux des Pennes-Mirabeau l'ont été jusqu'à midi avant que la société qui gère la distribution sur la commune, la Saur, ne rebascule sur un autre réseau, sans toutefois puiser dans les réserves de la commune.