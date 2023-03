Des milliers de cyclotouristes sur le Paris-Nice Challenge en même temps que les professionnels

Ce samedi, Nice et les Alpes-Maritimes seront au centre de la planète vélo. Les pros courront l'étape du jour du Paris-Nice entre Tourves et le col de la Couillole pendant que plus de 2.000 cyclosportifs feront eux, en avance, l'étape prévue dimanche : 128 kilomètres et plus de 2.400 mètres de dénivelé positif. Ils seront donc nombreux à souffrir en se prenant pour Pogacar ou Gaudu. Dès ce vendredi, ces amateurs aguerris sont allés chercher leur dossard et ont commencé mentalement à se préparer au défi du début de saison.

Attention en revanche pour ceux qui ont besoin de circuler en voiture : les routes seront fermées pour la course des pros, mais resteront ouvertes pour les amateurs. Il sera toutefois difficile de se faufiler au milieu de milliers de cyclotouristes. Attention donc à la plaine du Var, aux communes de Levens, Châteauneuf, Peille, Comtes, la moyenne corniche à l'est de Nice et bien sûr, la Promenade des Anglais.

Il y a également une manifestation prévue contre la réforme des retraites. Rien à voir avec le vélo, mais les automobilistes risquent fort de pédaler dans la choucroute.