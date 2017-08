Des milliers de foyers privés d'internet à Montpellier et aux alentours

Une coupure du réseau de fibre optique sur un chantier provoque d'importantes perturbations sur le réseau internet depuis ce mardi après-midi à Montpellier et dans une dizaine de communes autour. Orange prévoit un retour à la normale mercredi en fin de matinée

Il a fallu du temps à Orange pour localiser l'origine de la coupure: un incident sur un chantier près de la gare de Montpellier perturbe l'accès internet de milliers de foyers à Montpellier. Plusieurs quartiers sont touchés: Juvénal, Rue de l’Industrie, Rabelais (Avenue St-Lazare), La Paillade, Le Millénaire. Ainsi qu'une dizaine de communes à l’Est : Castries, Lunel, Lunel-Viel, Saturargues, Vendargues, Boisseron, Pérols, Lattes, Clapiers.

Des incidents en série

Il y a eu deux incidents coup sur coup. Le premier ce mardi matin: à Carnon un particulier qui a tranché un fil de fibre optique, coupant la connexion de centaines de clients à La Grande Motte, Carnon, Aigues-Mortes. Le problème a été réparé vers 16h.

Second incident, plus sérieux, en début d'après-midi: de gros dégâts occasionnés sur un chantier près de la gare de Montpellier. 9.000 clients sont concernés - 7000 particuliers et 2.000 entreprises privés d'internet. Le journal Midi libre a par exemple dû rapatrier une partie de ses journalistes à Saint Jean de Védas pour boucler son édition de Montpellier.

Retour d'internet prévu mercredi en fin de matinée

Les réparations vont prendre du temps. Orange prévoit un rétablissement aujourd'hui mercredi, au mieux en fin de matinée.

Une précision: dans les communes ou quartiers touchés, le téléphone fixe et le réseau mobile fonctionnent normalement. Les services d’urgence restent joignables.