Des milliers de manifestants à Nice contre le pass sanitaire

Voilà maintenant plus d'un mois qu'à Nice les samedis ont une saveur contestataire. Dans les rues, les mots "libertés" et les slogans "protégez nos enfants", "non au vaccin" résonnent . Le cortège est moins important que le samedi 7 août, selon la Préfecture des Alpes-Maritimes ils sont 6.000 ce samedi 14 août. La semaine dernière, la police a dénombré 10.000 manifestants. Pour les participants ce chiffre ne correspond à la réalité selon eux ils étaient plus de 20.000.

Depuis quelques semaines les manifestants distribuent une gommette à chaque participant. À la fin de la mobilisation ils soustraient le nombre de gommettes distribuées à leur nombre de départ comptées au début de la manifestation par des militants anti pass sanitaire. Selon l'un des distributeurs "les médias et la police donnent de faux chiffres, s'il y a une défiance aujourd'hui vis à vis des médias ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui nous préférons prendre en main le comptage et donner les bonnes informations". Le manifestant explique que la semaine dernière, il y avait plus de 20.000 gommettes distribuées.

Ce système non officiel n'est pas contrôlé, il est difficile de savoir si le nombre de gommettes distribuées est exact, d'autant que toutes les pastilles ne sont pas collées sur chacun des manifestants.