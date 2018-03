Perpignan, France

Ils étaient plus de 4.000 selon la police, 7.000 selon la CGT : les fonctionnaires sont descendus dans les rues de Perpignan ce jeudi pour protester contre les réformes annoncées par Emmanuel Macron.

Parmi les manifestants, beaucoup d'employés de la SNCF, en ordre de marche contre la réforme ferroviaire. Le texte prévoit la suppression du statut des cheminots pour les nouveaux entrants, et l'ouverture à la concurrence de l'entreprise d'Etat.

Les personnels hospitaliers au départ de la manifestation place de Catalogne © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

De nombreux enseignants, aides-soignants, personnels hospitaliers, surveillants pénitentiaires ont aussi pris part au cortège, tous vent debout contre la réforme de la fonction publique, qui doit notamment supprimer 140.000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat.

Les manifestants sont partis de la place Catalogne, et on fait tout le tour de ville pour arriver au Castillet, en passant par le boulevard Félix Mercader, noir de monde, et par le Palais des Congrès.