Des milliers de manifestants contre le pass sanitaire à Nice

Des drapeaux français et des pancartes "non aux vaccins" dressés, la mobilisation est particulièrement suivie ce samedi. Au moins 6.000 manifestants ont déambulé dans les rues de Nice. Ils sont partis de la place Garibaldi de Nice pour se diriger vers la place Masséna en passant par l'Avenue Felix Faure.

Ils ne veulent pas être obligés de se faire tester ou vacciner pour pouvoir prendre le café, se rendre au cinéma ou encore rentrer dans un hôpital. Beaucoup de professions sont représentées dans ce rassemblement, des soignants, des retraités, des étudiants et même certains membres de l'Eglise : le Père Stéphane Drion, prêtre à Nice a une nouvelle fois tenu à apporter son soutien aux manifestants.

Le Père Stéphane Drillon à la manifestation contre le pass sanitaire à Nice du 24 juillet 2021 - Lucile Auconie

L'avenue Félix Faure de Nice est noir de monde © Radio France - Lucile Auconie

Devant une infirmière niçoise prend le micro "je ne suis pas une anti vaccin, je veux simplement qu'on nous laisse plus de temps, c'est l'obligation qui me dérange. De moi-même j'y serai allée me faire vacciner, mais je ne veux pas qu'on m'y contraigne. Pour le moment on a encore une date buttoir pour se faire vacciner jusqu'au 15 septembre. Je vais attendre cette date là et j'aviserai ensuite."

Sur les trottoirs certains manifestants n'en reviennent pas, l'un d'entre eux s'étonne, "je n'ai jamais vu autant de monde dans la rue à Nice. Cela faisait longtemps qu'on avait pas vu ça." Isabelle est de Villeneuve Loubet elle est venue à Nice et a rejoint le rassemblement. Avec le sourire elle entonne le titre La mauvaise réputation de Georges Brassens "non, les brav’s gens n'aiment pas que, L'on suive une autre route qu'eux…"

Le 15 septembre, les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite devront avoir reçu leurs deux injections anti covid.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix