Des milliers de manifestants défilent dans les rues du Mans contre la réforme des retraites

Le Mans, France

Plusieurs milliers de personnes participent à la manifestation contre la réforme des retraites, ce jeudi 5 décembre, au Mans. Le cortège s'est élancé du parvis nord de la gare, à 14h. Les manifestants prennent la direction de la place des Jacobins. Ils doivent passer par la rue Gambetta et le quai Louis-Blanc. Des personnels soignants de l'hôpital, des enseignants ou encore des cheminots. Beaucoup de professions sont représentées dans ce défilé intersyndical. Il prend place dans le mouvement national de manifestations et de grèves contre la réforme des retraites.

Des personnels hospitaliers défilent dans la manifestation mancelle. © Radio France - Alice Kachaner

A LIRE AUSSI - Le direct de France Bleu sur le mouvement social du 5 décembre partout en France

Plus tôt dans la matinée, des rassemblements ont eu lieu à La Flèche et à Sablé-sur-Sarthe, avant de converger vers Le Mans. A la Setram, le trafic est perturbé par le mouvement social. Plus d'une centaine d'écoles sont fermées dans le département. On fait le point ici sur la grève dans notre département.