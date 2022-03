Des milliers de Mayennais au taquet pour l'ouverture de la pêche ce week-end

En Mayenne, c'est à 6h52 précisément, soit une demi-heure avant le lever du soleil, que la pêche à la truite sera autorisée. Et participer à cette ouverture, c'est une véritable tradition pour de nombreux pêcheurs. Comme Jean-Claude, 67 ans. Ce retraité du Genest-Saint-Isle à l'ouest de Laval n'a pas manqué une ouverture ces 50 dernières années : "j'y suis tous les ans depuis 1971", explique le pêcheur passionné. "C'est mon plaisir. Je vais partir vers 5h30 - 6 heures samedi, le temps de manger les petites tripes." Car les tripes à la mode de Caen lors de l'ouverture, c'est aussi une vrai tradition.

Il y a les anciens, et puis, des plus jeunes comme Jimmy, un Lavallois de 21 ans, qui possède déjà une grosse expérience : ''je pêche depuis l'âge de 5 ans. Tous les ans, on attend ce moment de l'ouverture. On sera au bord de l'eau samedi matin de bonne heure. Je serai à Saint-Suzanne. Comment expliquer ce besoin de faire l'ouverture ? c'est la passion tout simplement."

Guillaume fait aussi l'ouverture, du côté de Saint-Jean-sur-Erve, avec son "paternel" comme il dit : "le but, c'est d'être les premiers au bord de l'eau et dès qu'il est l'heure de pêcher, on lance les lignes à l'eau. Et c'est le plaisir de faire la première prise.''

Depuis plusieurs jours, les passionnés s'équipent. Mathieu Collet gère le magasin spécialisé Alternativ' pêche à Laval : "une semaine avant l'ouverture, les clients viennent acheter les derniers consommables. C'est un peu l'euphorie au magasin. L'ouverture, c'est ce qui lance la saison, les pêcheurs sont impatients. Et puis, les ventes de carte de pêche sont en augmentation donc c'est encourageant."

Pour aller taquiner la truite, il faut en effet une licence. Elle coûte 78 euros à l'année pour pêcher en Mayenne. Il y a des tarifs réduits pour les femmes et les enfants. Il y a aussi quelques règles à respecter : chaque pêcheur a droit à six truites par jour. Et une taille minimale : 23 cm pour le poisson d'élevage (truite arc-en-ciel) et 25 cm pour la truite sauvage (fario).

Il y a environ 12 000 pêcheurs licenciés en Mayenne.