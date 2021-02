Des milliers de motards manifestent pour avoir le droit de rouler entre les files de voitures

Se faufiler entre deux files de voitures est une pratique assimilée aujourd'hui à un dépassement par la droite, passible de 135 euros d'amende et un retrait de trois points sur le permis de conduire. Cette circulation inter-files des deux-roues était expérimentée depuis 2016 dans 11 départements afin de tenter d'encadrer cette pratique très répandue chez les motards et globalement tolérée par les forces de l'ordre. Mais pour le CEREMA (le Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), en charge de l'évaluation de cette expérimentation qui s'est terminée le 31 janvier, le bilan de l'accidentalité est "décevant" : un rapport "montre que l'accidentalité des deux-roues motorisés a augmenté de 12% sur les routes où l'expérimentation de la circulation inter-files (CIF) a eu lieu alors qu'elle a baissé de 10% sur les autres routes des départements concernés", écrit-elle dans un communiqué. "Les conclusions du rapport du CEREMA ne permettent pas de pouvoir intégrer aujourd'hui la circulation inter-file dans le Code de la route", indique le ministère de l'Intérieur. Une nouvelle expérimentation pourrait voir le jour.

Mais pour la Fédération française des Motards en colère (FFMC), cette pratique est "pertinente quand bien pratiquée". Elle a donc lancé un appel à manifester ce samedi 20 février partout en France.

Malheureusement, encore une liberté de moins.

"Ça fait plusieurs années qui nous demandons cette légalisation parce que c'est une pratique qui se fait depuis toujours", explique Monique Stotz, la présidente de la FFMC dans les Alpes-Maritimes, lors du rassemblement à Nice. Une pratique moins dangereuse pour les deux-roues selon elle, et qui "permet de fluidifier la circulation".

Des centaines de personnes venues des Pyrénées-Orientales et de l'Aude se sont retrouvées au Parc des expositions de Perpignan pour protester contre cette nouvelle règle. "L'intérêt d'avoir une moto c'est de pouvoir se faufiler, en toute prudence bien sûr", relève l'un des manifestants. "Malheureusement, encore une liberté de moins", déplore-t-il.

Plus de 1.000 motards se sont également rassemblés à Valence.

Les motards se sont donnés rendez-vous devant la préfecture de Valence (Drôme) ce samedi matin. © Radio France - Claire Leys

A Périgueux, ils étaient environ 400, juchés sur leurs deux-roues. Ils sont venus protester contre la décision du gouvernement mais plus globalement contre le rapport du Conseil national de la sécurité routière. Il préconise notamment de modifier les plaques d'immatriculation des deux roues, de rendre le port du masque intégral obligatoire, et "d'encourager les assurances à utiliser un système pour connaître la manière de circuler des motards", indiqueDidier Vedeau, le secrétaire départemental de la FFMC 24. "Ce sont des mesures qui sont faites par des gens qui ne sont pas motards et qui visent à nous brimer."

Des centaines de motards étaient aussi rassemblés à Toulouse, Rouen, Lyon ou encore à Avignon. Ils étaient 6.000 à Paris. Au total, ils étaient 14.700 partout en France, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Intérieur.