Des milliers de personnes affluent pour un Teknival dans l'Indre

Combien seront-ils à faire la fête tout au long de ce weekend prolongé de l'Ascension ? C'est donc le département de l'Indre qui a été choisi comme lieu de rassemblement par les teufeurs, pour fêter les 30 ans du premier Teknival organisé en France, en 1993. Selon plusieurs sources sollicitées par France Bleu Berry, la rave-party devrait se tenir dans le secteur de Villegongis et Chezelles, à une demi-heure de Châteauroux. Les préfets de l'Indre et du Cher avaient pourtant anticipé et pris des arrêtés interdisant les rassemblements festifs non-autorisés . En vain.

ⓘ Publicité

Ce jeudi matin, d'importants convois de voitures sont signalés dans cette zone. Interrogé, le maire de Chezelles confirme l'arrivée de nombreux véhicules. Plusieurs dizaines de milliers de personnes seraient attendues par les organisateurs, selon des propos rapportés par l'élu local. Sur les réseaux sociaux, les premiers participants partagent déjà des photos de l'installation des murs de sons.

Ce n'est pas la première fois que le Berry est un lieu de convergence des amateurs de rave-party. En octobre 2021, près de 5.000 personnes s'étaient retrouvées à Sainte-Montaine, dans le Cher, pour un teknival de plusieurs jours .