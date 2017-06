Des milliers de personnes attendues à Strasbourg pour défendre les droits des homosexuels

Ils sont entre 2.000 et 5.000 chaque année dans les rues de Strasbourg, pour une grande "marche des visibilités LGBTI", organisée par le collectif FestiGays. Ce samedi, les organisateurs veulent mettre l'accent sur la lutte contre le Sida.

Leurs drapeaux arc-en-ciel colorent chaque année les rues de Strasbourg. Ce samedi se déroule la 16e marche des visibilités LGBTI (Lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres et intersexes), à l'initiative du collectif FestiGays. Départ de la marche à 14h devant le palais universitaire, avec un village associatif installé entre 11h et 18h.

La 14e "marche des visibilités" à Strasbourg. © Radio France - Clément Lacaton

La 14e "marche des visibilités" à Strasbourg. © Radio France - Clément Lacaton

Les militants dénoncent les discriminations dont sont victimes les homosexuels au quotidien. Cet année, les organisateurs mettent l'accent sur les discriminations à l'encontre des personnes touchées par le VIH.

Jean-Luc Romero, porte-parole de la lutte contre le Sida

En matière de traitement du Sida, la médecine a fait de gros progrès, mais les malades du Sida sont encore trop souvent rejetés, regrette l'un des participants, Jean-Luc Romero, président national des Elus contre le Sida.

25.000 Français séropositifs sans le savoir

"Tout au long de la vie d'un malade, les choses sont compliquées, détaille-t-il. Dans le travail, ce n'est pas simple, on a toutes les chances d'être viré. Avoir une vie affective et sexuelle, pour se trouver une compagne ou un compagnon c'est quelque chose de difficile. Pour voyager, il reste un certain nombre de pays qui interdisent leur territoire aux personnes séropositives."

Jean-Luc Romero, au micro d'Olivier Vogel Copier

En France, 150.000 personnes vivent avec le VIH, on n'en parle plus et les progrès médicaux n'ont pas été suivis des progrès sociétaux qu'on aurait pu attendre."

"Tout est en place pour une France sans Sida, ajoute Jean-Luc Romero. La clé c'est le dépistage. 25.000 personnes ne savent pas qu'elles sont séropositives et ce sont ces personnes qui font qu'aujourd'hui le Sida continue de progresser dans notre pays."