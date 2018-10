France

Plusieurs milliers de personnes se sont réunies ce samedi après-midi à l'appel de SOS Méditerranée dans différentes villes de France : Grenoble, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Toulouse, St-Etienne, Paris, Le Mans, et bien sûr Marseille, où le navire a accosté ce jeudi. L'association avait appelé "toutes les personnes, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, à former une vague orange, couleur des bouées et des gilets de sauvetage et aussi de l'Aquarius". Le bateau est menacé de perdre son pavillon panaméen et donc de devoir rester à quai.

Des manifestations dans des dizaines de villes

L'appel, massif, a eu de l'écho dans différentes villes de France. On a pu par exemple compter :

À Marseille : 2.000 personnes

À Rouen : plus de 600

À Bordeaux : plusieurs centaines

À Toulouse : environs 200

À Amiens : une centaine de personnes

Au Mans : 200 manifestants

Près de 600 personnes marchent à présent dans le centre-ville de Rouen en soutien à l'#Aquariuspic.twitter.com/GAwRmR5QJL — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) October 6, 2018

Vague orange place Pey Berland à #Bordeaux en soutien à l’#Aquarius le bateau de sauvetage de #SOSMediterranneepic.twitter.com/bvIPl95YZj — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) October 6, 2018

En parallèle, SOS Méditerranée a lancé une pétition en ligne pour appeler les "États en Europe à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'Aquarius de repartir au plus vite". Ce samedi, elle réunissait plus de 200.000 signatures. Une autre pétition, lancée par un citoyen pour que la Suisse accorde un pavillon à l'Aquarius, a recueilli plus de 22.000 signatures en une semaine, rapporte Ada Marra, une élue suisse à Franceinfo ce samedi.

Le 22 septembre, le Panama a annoncé son intention de retirer son pavillon au bateau, déjà privé d'immatriculation par Gibraltar, pour "non-respect des procédures juridiques internationales" concernant le sauvetage des migrants en mer. Le bateau affrété par l'association vient en aide aux migrants en détresse en mer depuis 31 mois. Il a secouru 29.523 personnes lors de 230 opérations de sauvetage.