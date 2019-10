Sainte-Luce-sur-Loire : des milliers de personnes au teknival en hommage à Steve Maia Caniço

Nantes, France

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans la journée de samedi 12 octobre sur le terrain d'aéromodélisme de Sainte-Luce-sur-Loire, en banlieue de Nantes, pour un rassemblement de musique techno en hommage à Steve Maia Caniço. Le lieu est symbolique, situé tout au bord de la Loire. Le jeune homme était tombé dans le fleuve lors d'une intervention policière le soir de la fête de la musique.

Steve était teufeur, et ce sont des amis teufeurs qui ont organisé ça. C'est quelque chose qu'il aimait, et de voir autant de monde rassemblé pour quelque chose qu'il aimait, je trouve ça incroyable

"La police saisit systématiquement les sound-system"

"On est ici contre les répressions policières, comme l'intervention du soir de la fête de la musique", explique un "teufeur". Il explique que "la police saisit systématiquement les sound-system", ces murs de caissons d'enceinte qui diffusent de la musique lors des fêtes techno. "Ils prennent le matériel pour arrêter les fêtes, alors qu'on pose beaucoup moins de problèmes que les boites de nuit. On est souvent dans des terrains isolés, on n'est pas des drogués, on est là pour se retrouver et écouter de la musique dehors entre copains".