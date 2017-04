VIDEO Des milliers de roses en préparation au fort de Meroux pour la ligue contre le cancer

Une centaine de motards défilent dans le Territoire de Belfort ce week-end pour vendre des roses au profit de la ligue contre le cancer. Avant cela les bénévoles ont passé une partie de la semaine à préparer les milliers de fleurs au fort de Meroux dans le Territoire de Belfort.

Des roses. Beaucoup de roses. "Il y en a 21 000 dans le camion", annonce le chauffeur arrivant de Hollande dans la cour du fort de Meroux. Derrière lui les bénévoles de l'association "Une rose, un espoir" sont prêt à décharger. Les épines de ces milliers de fleurs seront ensuite retirées, les roses mises dans des petits sachets en plastiques. Elles sont depuis ce samedi proposées contre un don minimum de 2€ dans le Territoire de Belfort par des motards bénévoles, au profit de la ligue contre le cancer. "Nous sommes dans les magasins mais on fait aussi le tour de 24 communes du département", explique Denis Spenlihauer, le président de l'association.

Des roses pour financer un scanner utile aux soins contre le cancer du sein

Depuis 2009, les bénévoles de l'association ont vendus 102 000 roses dans le Territoire de Belfort. "On a commencé modestement avec 4400 fleurs en 2009", sourit le président de l'association. Huit ans plus tard l'association a déjà reversé 174 000 euros à la ligue contre le cancer. "Cette année l'opération va servir à financer un scanner à lames qui vaut plus de 50 000€ pour l'hôpital de Trévenans. Il servira à optimiser les biopsies dans les traitements contre le cancer du sein", explique le président.

Les rendez-vous des motards ce dimanche

9h-9h45 : Moval, 9h-10H30 : Châtenois-les-Forges, 10h-10H45 : Sévenans, 10H30-11H40 : Argiessans, 11H-11H50 : Danjoutin, 11h-11H50 : Andelnans, 13H30-14h30 : Perousse, 13H45-14H45 : Lacollonge, 14H45-15H30 : Phraffans, 14H45-15h50 : Frais, 15h-15H55 : Menoncourt, 16h-16h45 : Vauthiermont, 16h-17h : Eguenique.