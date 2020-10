Le député de la Sarthe Jean-Carles Grelier met en garde contre les dégâts psychiatriques du coronavirus

Jean-Carles Grelier demande plus de moyens pour la psychiatrie.

Est-ce l'angle mort de la réponse du gouvernement au coronavirus ? Le député apparenté LR de la Sarthe Jean-Carles Grelier signe sur le site Atlantico une tribune intitulée "Santé mentale : ces millions de Français que la pandémie fait chanceler ou s’écrouler en silence".

Toutes les générations touchées

Pour lui, des millions de Français se laissent sombrer, "les personnes âgées, privées de visites et isolées pendant des mois, les jeunes, qui n'ont pas supporté d'être enfermés entre quatre murs pendant plusieurs mois, ce sont des adultes très inquiets pour leur avenir professionnel", détaille le député sarthois.

"On meurt de dépression dans ce pays, en silence. Tous les soirs, on fait le bilan sanitaire économique et social, sans parler du bilan humain, qui est dramatique. Nous n'avons jamais eu autant de demandes de prises en charge en psychiatrie notamment", abonde Jean-Carles Grelier.

Une bombe à retardement ?

Pour le député, il s'agit là d'une "_bombe à retardement_, dont nous n'avons pas fini de mesurer le coût". Il pointe les manquements du gouvernement. "Pas une ligne sur la psychiatrie dans le Ségur de la Santé", critique Jean-Carles Grelier.

En Sarthe, notre département n'est pas spécialement mieux pourvu. "L'hôpital psychiatrique d'Allonnes est au maximum de ses capacités", commence l'élu.

"Quelqu'un qui vient faire une tentative de suicide qui est amené par le SAMU à l'hôpital du Mans sera pris en charge quelques jours mais n'aura pas de suivi sur le long terme", alerte le député sarthois.

"En 10 ans, 40 000 lits de psychiatrie ont été supprimés en France", fustige Jean-Carles Grelier.