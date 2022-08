Hauts-de-France : des millions de mètres cubes d'eau perdus à cause de fuites

La moitié des canalisations des Hauts-de-France ont plus de 50 ans. Leur mauvais état est une des principales causes des fuites dans la région, 80 millions de m3 d'eau n'arrivent pas jusqu'au consommateur.

Les zones rurales en première ligne

Dans la majeure partie des cas, les zones les plus touchées par ces fuites dans la région se trouvent en milieu rural. "C'est plus compliqué dans ces secteurs car il faut prévoir le remplacement régulier des réseaux d'eau potable et donc de pouvoir faire les investissements, rapporte Isabelle Matykowski, directrice générale adjointe de l'Agence de l'Eau Picardie-Artois. Et dans certaines collectivités le prix de l'eau n'est pas forcément au bon niveau pour permettre ces travaux."

La métropole d'Amiens est au dessus de la moyenne nationale, "_nous perdons un peu plus de 30 % de notre eau potable_. C'est pour ça que nous continuons les travaux et que le prix du m3 pourrait encore augmenter encore un peu en janvier prochain", explique Eric maquet, vice-président d'Amiens métropole.

Le prix actuel du m3 est de 3 euros 94 centimes, il pourrait gagner quelques centimes et dépasser les 4 euros dans la métropole. En moyenne dans la région, son prix s'élève à 4 euros 65 centimes.

La commune de Brie, meilleure élève de la région

Certaines communes ont pris les devants depuis longtemps pour éviter le gaspillage de cet or bleu. Le meilleur élève de la région est un village de 330 habitants, il s'agit de la commune de Brie.

Depuis plus de 10 ans, Brie ne perd que 4 ou 5 % de son eau potable. C'est presque 4 fois moins que la moyenne. "On est content d'avoir pris des mesures depuis longtemps pour limiter le gaspillage, indique Marc Saintot, maire de la commune. C'est la municipalité qui gère en autonomie le réseau avec une société privée."

L'élu surveille en temps réel grâce à des capteurs l'état du réseau et l'éventuelle apparition de fuites. "Nous sommes libres de pouvoir changer les canalisations quand il le faut et avoir un prix peu élevé, à peu père 1 euros 30 centimes le m3", se félicite le maire.