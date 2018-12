Des mineurs étrangers célèbrent à Poitiers leur premier réveillon de Noël

L'association Min' de Rien a organisé lundi à Poitiers un goûter de Noël pour les mineurs et jeunes majeurs étrangers qu'elle héberge et accompagne dans le Poitou.

Poitiers, France

Des paquets cadeau au pied du sapin et des chocolats sur la table, c'est Noël avant l'heure à Poitiers. L'association Min' de Rien qui vient en aide depuis 2016 aux mineurs étrangers a convié lundi à la Maison de la Solidarité ces jeunes souvent isolés pour un goûter de Noël partagé, une tradition au sein de l'association, une première pour Sélim, arrivé à Poitiers en 2017.

Je n'ai jamais fêté Noël, c'est un plaisir d'assister à cette fête, de voir des gens heureux, je suis ici pour partager ce moment avec mes amis et les gens qui m'ont accueilli à cœur ouvert à Poitiers

L'association Min' de Rien héberge depuis 2016 des mineurs étrangers. © Radio France - Marie Dorcet

"Pour la plupart des jeunes qui sont ici, c'est la première fois qu'ils fêtent Noël, ces mineurs se promènent dans la ville et voient les lumières et l'effervescence de Noël, donc on a décidé de faire quelque chose pour eux", explique Martine Brouillette, la fondatrice de Min' de Rien.

C'est un petit moment de partage, un petit moment où on fête Noël ensemble, on a des petits cadeaux, c'est très sympa.