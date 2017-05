Des "mini-entrepreneurs" au lycée ou au collège, en finale d'un concours régional à Lille

Une machine à plier les t-shirts, des peluches tout en récup', un couteau spécial pâte à tartiner... Les jeunes des Hauts de France sont bourrés d'idées ! Hier, c'était la finale des mini-entreprises au Grand Palais à Lille : 2000 jeunes collégiens et lycéens y ont participé.

Axel et ses copains, en troisième prépa-pro à Tourcoing, l'ont compris : pour démarrer sa petite entreprise, il faut un concept. Et les bons concepts sont ceux qui permettent de régler les problèmes de la vie courante. Celui-là est de taille, en tout cas pour tout ado qui se respecte : comment finir correctement son pot de pâte à tartiner ?

Chococut, le couteau qui permet de manger ses tartines en toute sérénité © Radio France - Magali Fichter

Ils ont créé "Chococut", un couteau ergonomique en bois et en plastique. Pendant toute l'année scolaire, ils ont conçu des prototypes, soigné leur communication, et vendu une soixantaine de modèles. Et comme dans une vraie entreprise, chacun a son rôle, nous explique Axel, le gérant : "C'est en fonction des compétences : quelqu'un qui est fort en maths, il sera plutôt côté budget, quelqu'un de manuel sera du côté de la fabrication". Les 11 élèves de l'équipe font partie des 2000 jeunes qui participent à la finale régionale, ce mardi, à Lille.

Tous ont créé leur mini-entreprise au début de l'année scolaire. Ce concours, organisé par EPA (Entreprendre pour Apprendre) Hauts de France, récompense leurs initiatives. Un peu plus loin, une équipe de lycéens de Wazemmes a inventé une machine à plier les t-shirt.

Parmi eux, il y a Enzo, et cette expérience lui a donné envie de se lancer pour de bon : "Cela a renforcé mon idée : moi, plus tard, je veux lancer mon entreprise. J'ai vu que c'était possible".

L'équipe "Easypli" de Wazemmes © Radio France - Magali Fichter

Même si les échecs sont nombreux. D'ailleurs, Julien Lemarchand, président du jury et lui-même jeune chef d'entreprise, a un conseil : "Il ne faut pas hésiter, il faut se lâcher et ne pas écouter les a priori. Personnellement, j'ai vécu des échecs, on en ressort grandi, c'est ça qui fait évoluer". Et d'ailleurs, après le concours, les mini-entrepreneurs ont le choix de continuer l'aventure qu'ils aient gagné ou perdu.

Dans l'académie de Lille, les gagnants sont :

*Le lycée professionnel Degrugillier à Auchel dans la catégorie 16 ans et plus, avec "Questions pour ma région", un jeu de société sur les Hauts de France

*

Le lycée Prouvé de Lomme dans la catégorie plus de 18 ans, pour "Lumiteck", une entreprise de lampes design

Le collège Bayard de Denain dans la catégorie 13-15 ans.

Les gagnants participeront les 2 et 3 juin au championnat national au ministère de l'Economie et des Finances.