Souriez, c'est pour la bonne cause ! Ambiance détendue ce jeudi au Mas du Couran à Lattes près de Montpellier pour le shooting photo du calendrier 2019 des "Miss et sportifs du Sud". Une quatrième édition de ce rendez-vous impulsé par l'association des Képis pescalunes en faveur de la recherche pour le diabète de l'enfant.

Séance photo avec @Benj_Lecomte@ValHand28 et @Virginieguioff pour le calendrier 2019 "Miss et sportifs" en faveur de la recherche sur le diabète de l’enfant pic.twitter.com/csceoia4Q1 — France Bleu Hérault (@bleuherault) October 11, 2018

De nombreux sportifs ont pris la pause pour la bonne cause : les footballeurs Benjamin Lecomte, Vitorino Hilton et Paul Lasne, les handballeurs Valentin Porte et Melyn Richardson, les rugbymen Fulgence Ouedraogo, Kélian Galletier et Benjamin Fall. L'ancienne Miss Languedoc-Roussillon Aurore Kichenin figure parmi les miss présentes pour le calendrier. Il faudra patienter jusqu'à la fin du mois pour admirer le résultat final.

Autre shooting pour le calendrier "Miss et sportifs" avec le footballeur Paul Lasne, le handballeur Melvyn Richardson et Lola Brengues, Miss Languedoc-Roussillon 2018 pic.twitter.com/qNjvSR0irr — France Bleu Hérault (@bleuherault) October 11, 2018

Découvrez les coulisses de la séance photo

Séance maquillage pour Paul Lasne et Melvyn Richardson © Radio France - Romain Berchet

Paul Lasne et Melvyn Richardson avec Lola Brengues, Miss Languedoc-Roussillon 2018 © Radio France - Romain Berchet

Petit coup d’œil sur le résultat final © Radio France - Romain Berchet

Aurore Kichenin avec Daniel Congré et Jamel Saihi © Radio France - Romain Berchet

Le capitaine du MHSC Vitorino Hilton © Radio France - Romain Berchet