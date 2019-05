Des missions évangéliques investissent la Corrèze

Corrèze, France

Pratiquement aucune des missions ayant choisi la Corrèze pour leurs cérémonies religieuses n'est dans la légalité. Il faut dire que la place manque en fait. Il existe certes une aire dite de "grand passage" en Corrèze pour accueillir ces grands groupes, d'ailleurs sur un site provisoire mis à disposition par la commune de Saint-Pantaléon de Larche le temps qu'un terrain définitif soit trouvé dans l'agglo de Brive, seul territoire corrézien qui doit impérativement se doter d'une telle aire d'accueil des gens du voyage, mais elle ne compte qu'une centaine de places de caravane. Et depuis ce week-end on dénombre plus de 400 caravanes au total dans les six groupes qui se sont installés. De la zone de la Montane à Eyrein à la ZAC de la Nau à Saint-Viance en passant par Brive, Mansac et Saint-Pantaléon de Larche

Des pelouses à refaire

L'un d'eux d'ailleurs s'est bien mis sur l'aire de grand passage, mais tous les autres en fait se sont accaparés des terrains. Des terrains de sports en particuliers comme à Mansac, Brive ou encore à Saint-Pantaléon de Larche. au passage avec quelques clôture cassées pour pouvoir entrer, comme à Saint-Pantaléon de Larche où une cinquantaine de caravanes sont entrées sur un terrain de foot. "Comme ils n'ont pas pu rentrer directement sur le terrain, raconte le maire Alain Lapacherie, ils ont contourné par le côté pour entrer dans un pré chez un privé et ensuite ils sont revenus sur le terrain de foot." Dans quel état seront les pelouses imbibées de pluie au départ des missions, a priori en fin de semaine. Sans doute très mauvais avec évidemment un coût de réparations pour les communes. Pour autant il n'est pas envisagé à ce jour d'expulsion des communautés. Leur représentants ont rencontré surtout ce lundi les maires dans les communes concernés pour justement discuter de leur séjour.