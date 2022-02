Des mois d'attente dans les Landes pour renouveler une carte d'identité ou un passeport

Attention si vous avez prévu de renouveler votre passeport ou carte d'identité : les délais se sont considérablement allongés ces dernières semaines. Dans les Landes, il faut compter de 3 à 4 mois pour obtenir ces documents d'identité. "Les délais de prise de rendez-vous afin d’obtenir ou renouveler ses titres d’identité ont clairement explosé" écrit ainsi la commune de Mugron, sur sa page Facebook. En cause : une très forte demande en ce moment, alors que les voyages à l'étranger reprennent. Il y a aussi un effet de rattrapage. En 2020 et 2021, en raison des confinements et de la situation sanitaire, les demandes de carte d'identité et de passeport ont chuté. Elles repartent fortement à la hausse en 2022, créant cet engorgement.

Pas de rendez-vous avant le mois de mai à Hagetmau ou Tarnos

Dans les Landes, 19 communes sont habilitées à recevoir les demandes de carte d'identité ou de passeport. Les particuliers souhaitant renouveler leur titre doivent d'abord prendre un rendez-vous dans l'une de ces communes. A Mont-de-Marsan, Soustons et Roquefort, les premiers rendez-vous disponibles sont à début avril. C'est mi-avril à Morcenx-la-Nouvelle. Fin avril à Dax, Saint-Pierre-du-Mont, Pissos. Et le mois de mai à Biscarrosse, Parentis-en-Born, Saint-Paul-lès-Dax, Mugron, Peyrehorade, Hagetmau, Tarnos et Aire-sur-l'Adour.

Ensuite, après le rendez-vous, il faut encore patienter plusieurs semaines pour que la pièce d'identité soit fabriquée. Dans les Landes, ce délai est d'environ six semaines, précise une mairie jointe par France Bleu Gascogne. Une personne faisant une demande de rendez-vous aujourd'hui devra donc patienter jusqu'au mois de juin ou juillet pour avoir sa pièce d'identité ou son passeport.

Evidemment de tels délais créent parfois des déconvenues. "Il y a des gens qui prennent des billets d'avions et qui se rendent compte ensuite que leur carte d'identité ou leur passeport est périmé", a constaté Carole Lalanne, chargée de communication à la mairie de Mugron. Et les délais actuels ne leur permettent pas toujours de refaire leur document à temps.

Et comme les délais sont parfois encore plus longs dans d'autres départements français, les mairies landaises voient aussi arriver des habitants de toute la région Nouvelle-Aquitaine. Une demande de carte d'identité ou de passeport peut en effet se faire partout en France, pas forcément dans sa commune ou son département de résidence. A Mugron, la mairie a ainsi vu arriver des habitants de Bayonne, de Bordeaux, Pau ou Nérac. "Les gens sont prêts à faire 150 kilomètres pour trouver une mairie leur proposant un rendez-vous plus tôt que dans leur lieu de résidence" note Carole Lalanne.