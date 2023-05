Des mois de fuite d'eau dans leur immeuble à Nantes, la coupe est pleine pour les locataires

Comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase pour des habitants d'un immeuble du quartier Sainte-Thérèse, au nord ouest de Nantes. Nous sommes boulevard Boulay Paty, un immeuble de 25 logements du bailleur social Gambetta.

ⓘ Publicité

Un groupe de locataires dénonce la dégradation du bâtiment depuis plus d'un an. D'abord le ménage mal fait, des difficultés à obtenir une intervention pour réparer tel ou tel dégât etc., racontent-ils. Et depuis le début de l'année, une fuite d'eau dans les parties communes a fait déborder le vase déjà plein.

loading

La fuite d'eau s'étend à l'un des couloirs de l'immeuble. - Locataires de l'immeuble

Depuis le début de l'année

Cette fuite d'eau inonde l'escalier commun menant au garage de l'immeuble. Apparue fin janvier, elle s'est amplifiée au fil des mois. Au point que les locataires ont installé un seau pour récolter l'eau. "Tous les jours, on vide un seau de dix litres!, s'exclame Marie Redon, une locataire du premier étage. Et depuis, ça ne bouge toujours pas et le problème s'empire de jour en jour. En bas des escaliers, on a mis des cartons pour que ça n'atteigne pas les ascenseurs. Et ça dure depuis le début de l'année!"

Marie Redon dans l'escalier inondé. © Radio France - Leïla Méchaouri

La fuite est complexe à identifier, et c'est pourquoi cela traîne, explique le bailleur Gambetta. **"**On est intervenu dès la connaissance du problème", souligne Boris Buf, responsable technique pour le groupe Gambetta en Pays de la Loire. "Depuis, on a fait intervenir trois entreprises. Mais on a des difficultés à accéder dans certains logements, ce qui fait que ça allonge les délais. Maintenant qu'on a investigué sur la toiture, sur toutes les gaines techniques dans toutes les parties communes, il nous faut aller dans chacun des logements. Et il y en a un que l'on n'a pas réussi à investiguer. Mais on a enfin réussi à avoir le locataire", poursuit-il.

Des cartons disposés en bas de l'escalier pour stopper l'eau. - Locataires de l'immeuble

Une intervention est prévue chez le locataire en question samedi 13 mai, assure le bailleur social, pour découvrir si la fuite vient de son appartement.