Des montagnes de déchets à évacuer de Loriol-sur-Drôme

Ce sont des montagnes de déchets végétant dans des hangars qui vont enfin être évacuées. Situés rue Hector-Berlioz à Loriol, une entreprise désormais liquidée avait fait de ces entrepôts un stockage illégal de plastiques, cartons, gravats, laines de verre et même des pneus... "On est très satisfait que ce dossier trouve une issue et que l'Etat a pu trouver une solution financière" admet Claude Aurias, le maire de Loriol.

De procédures en procédures, l'entreprise a été finalement liquidée le 24 janvier 2023. C'est donc maintenant à l'Etat de prendre à sa charge l'évacuation des déchets, qui a par ailleurs engagé des poursuites judiciaires. Le coût de la facture du déblaiement s'élèverait à plus d'un million d'euros.

La tôle de l'un des hangars a cédé sous le poids des déchets entassés à l'intérieur - CA

Un risque majeur d'incendie

L'entreprise LOMA Environnement basée dans les Bouches-du-Rhône avait installé cette décharge illégale à l'été 2021, dans ces hangars à proximité de la base logistique d'Intermarché et des rails SNCF. La direction avait promis d'en faire seulement une zone de transit de déchets stockés sur palettes avant leur retraitement. Mais tout a été mélangé, les deux hangars ont été remplis à ras-bord en l'espace de trois mois, à tel point qu'une façade en tôle a même craqué sous le poids. L'endroit a rapidement présenté un risque majeur d'incendie.

Et puis plus rien. LOMA Environnement a disparu et n'a pas payé de loyer au propriétaire des entrepôts qui s'est retrouvé avec le problème sur les bras. Il a surveillé et désherbé les abords du site pour éviter les incendies. La police municipale a été chargée de patrouiller aussi tous les jours.