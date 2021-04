Des Montpelliérains anéantis par un projet de construction d'immeubles à Celleneuve

Abdelkader Smaïl a découvert le permis de construire un jour de novembre 2020. L'écriteau l'a anéanti. Deux immeubles de six étages devraient être construits sur la parcelle qui jouxte sa résidence, la résidence Léo Malet, dans le quartier Celleneuve de Montpellier. Ces tours devraient abriter 44 appartements.

"Je n'oublierai jamais le jour où je l'ai appris, c'était traumatisant, avoue-t-il. Je me suis assis là, par terre. J'étais effondré. Mes voisins sont rentrés un-à-un, je les ai tous prévenus. La moitié d'entre eux m'ont dit toute suite : 'Si c'est ça, je ne veux plus vivre ici, je déménage.'"

Abdelkader Smaïl et Franck Barbier se battent contre ce projet. © Radio France - Clara GUICHON

On a besoin d'intimité dans sa propre maison. Toutes les personnes qui ont vécu le confinement le savent - Abdelkader Smaïl, habitant de la résidence Léo Malet depuis 5 ans

Les deux immeubles seront implantés à deux pas de la résidence. L'ombre portée du bâtiment recouvrira les huit maisons mitoyennes. Les appartements donneront directement sur la terrasse, le salon et les chambres de leurs logements. Les habitants n'auront plus aucune intimité.

"Avant, j'ai vécu dans un HLM à la Mosson. Si on construit ces immeubles, j'aurai l'impression qu'on me renvoie là-bas" - Abdelkader Smaïl, habitant de la résidence Léo Malet Copier

Franck Barbier a découvert la résidence Léo Malet en 2019 : un "petit coin de paradis", comme il dit. En prenant connaissance de ce projet, il a pensé déménager. Quand les deux immeubles sortiront de terre, sa terrasse ne verra plus le soleil. Et surtout, il craint le vis-à-vis. "Quand on sera dans notre salon ou quand on mangera sur notre terrasse, tous les voisins pourront regarder ce qu'on fait", décrit le papa de 42 ans.

Un désastre écologique

Avec la hauteur des immeubles, la résidence Léo Malet sera dans l'ombre. Il faudra chauffer plus, éclairer plus longtemps. Le chantier prévoit également de raser 19 des 25 arbres aujourd'hui implantés sur le chantier. "C'est notre seul îlot de verdure, si on nous enlève ça, on n'a plus rien, déplore Abdelkader Smaïl, je ne vois rien de positif."

"Le seul espace de verdure que nous avons, ce sont ces deux parcelles où vont être construits ces immeubles" - Abdelkader Smaïl, habitant de la résidence Léo Malet Copier

Autre incompréhension pour Franck Barbier : pourquoi la Ville n'a-t-elle pas pensé aux services publics du quartier? Les écoles, les crèches, la Maison pour tous et le tramway sont déjà bondés. Selon lui, ramener 44 familles de plus ne ferait que surcharger ces infrastructures.

Les familles sont inquiètes par ce projet Copier

Les familles de la résidence Léo Malet sont soutenues par le comité de quartier et les associations Montpellier Nord et Non au Béton. Elles ont déposé un recours gracieux, au début du mois de janvier 2021, et ont réussi à faire repousser les travaux jusqu'à la fin du mois d'avril.

Elles ont rendez-vous avec Maryse Faye, chargée d'urbanisme à la Ville, le 21 avril. Les résidents font également tourner une pétition dans le quartier de Celleneuve. Jusqu'ici, elle a recueilli plus de 200 signatures.