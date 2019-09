Des morceaux du pont de Cattenom rapatriés en Normandie

Cattenom, France

A l'occasion du 75e anniversaire de la Libération de la France, la Moselle a accueilli la vice-présidente du département du Calvados, Clara Dewaele-Canouel, mais aussi les maires d'Arromanches, de Tracy-sur-Mer et de Saint-Côme-de-Fresné, des communes situées dans le Calvados. Une invitation particulière pour célébrer le départ de trois des cinq baleines de l'ancien pont de Cattenom vers la Normandie. Pour Patrick Jardin, maire d'Arromanches, recevoir une de ces structures procure "beaucoup d'émotions".

Un retour vers leur lieu d'origine puisque ces baleines provenaient du port artificiel d'Arromanches, qui a été utilisé pour le débarquement le 6 juin 1944. Construit par les Anglais, ce pont a permis d'acheminer "plus de 8.000 tonnes de matériels, 88.000 véhicules et le débarquement de plus de 400.000 hommes", raconte le Bernard Kermoal, maire de Saint-Côme-de-Fresné. Les baleines de cette route flottante ont eu une seconde vie. "180 de ces passerelles ont été réutilisées", affirme Bernard Kermoal. Dont cinq en Moselle, qui ont servi à la reconstruction d'un pont provisoire en 1965 à Cattenom. Un pont qui a été détruit par les Allemands durant la 2nd Guerre Mondiale.

Des chars, une ambulance et d’autres véhicules militaires ont défilé lors de la cérémonie. © Radio France - Noémie Koppe

Ce pont provisoire est finalement devenu permanent jusqu'en août 2019, où les travaux de déconstruction ont commencé.

Deux baleines restent en Moselle

Le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, a tout de même tenu a conservé deux de ces structures métalliques, en souvenir de leur histoire. L'une a été placée à Cattenom, sur la piste cyclable Charles-le-Téméraire. Celle-ci se trouve juste à côté de l'ancien pont, près de la RD56.

Des panneaux rappelant l’histoire de ces baleines ont également été inaugurés. © Radio France - Noémie Koppe

L'autre structure a été placée au Fort du Hackenberg à Veckring. Une structure historique sur un lieu historique, puisque ce fort a été construit en 1930 et fait partie de la ligne Maginot.

Les trois autres baleines arriveront dans le Calvados mercredi après-midi, où une cérémonie d'accueil est prévue.