Des motards creusois solidaires pendant le confinement

Sur la page facebook, les photos se suivent et se ressemblent : Gérard Laïb, dit « Nounours », avec ses lunettes, sa casquette, sa barbe blanche et son sourire discret pose devant La Poste, un supermarché ou une pharmacie. Depuis le début du confinement, le président de la jeune association des Motards Solidaires Creusois ne compte pas son temps. Il se rend là où l’on a besoin de lui, pour faire des courses, aller chercher des colis, déposer du courrier ou encore apporter des tissus à une couturière pour faire des masques.

« Les gens qui nous contactent ne peuvent pas sortir, à cause du coronavirus, alors nous y allons à leur place », explique Gérard Laïb. Ce sont principalement des personnes dites « vulnérables », celles qui sont âgées, à mobilité réduite ou qui souffrent d’une maladie qui rend impossible, pour elles, toute sortie. Plusieurs membres de l’association se chargent donc des commissions, ils se déplacent dans toute la Creuse et même un peu au-delà. Toujours, bien sûr, en respectant les distances de sécurité et les gestes barrière.

Un moment de partage

Au-delà de l’aide matérielle, c’est aussi un moment de partage, raconte Gérard Laïb : « Les gens nous remercient, mais je ne fais pas ça pour la reconnaissance, seulement pour aider. On prend le temps de discuter, surtout avec nos anciens, ils sont contents de parler un peu. Ils nous parlent aussi d’avant, des restrictions qu’ils ont connu, eux, dans le passé. C’est juste un quart d’heure, mais ça leur fait du bien et à nous aussi. Avec le temps, on fini par partager des choses. »

Les Motards Solidaires Creusois ont aussi effectué une collecte de croquettes pour chats et chiens, avec l’aide du Carrefour de Guéret, ce qui leur a permis d’en redistribuer à l’École du Chat et à des particuliers qui en avaient besoin.

L’association a vu le jour au début de l’année 2020, elle regroupe une vingtaine de membres. Ces premiers mois d’existence ne sont pas simples, car elle n’a pas pu organiser des évènements pour commencer à récolter des fonds. Les décisions d’aide financière des collectivités locales sont aussi gelées, pour l’instant. Ce qui n'empêche pas l'association d'accueillir de nouveaux membres, motards ou pas.

Des projets pour la suite

Alors, pour financer l’association et les prochaines actions de solidarité, les Motards Solidaires Creusois ont mis en place un système de don sur leur site internet. « On cherche aussi des sponsors, auprès des entreprises par exemple », explique Gérard Laïb. Le 3 octobre prochain, il espère pouvoir organiser une"grande vadrouille des jouets", en Creuse : chaque motard est invité à venir avec un jouet, qui sera offert à des associations. « On s’assurera que toutes les mesures barrières sont respectées, affirme Gérard Laïb. On espère vraiment pouvoir organiser cet évènement. »

Pour contacter les Motards Solidaires Creusois :