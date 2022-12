Des motards de Dordogne offrent des cadeaux de Noël aux enfants de l'hôpital

C'est aussi ça, l'esprit motard. Une association de motards de Terrasson en Dordogne, a remis ce samedi après-midi des cadeaux aux blouses roses, une association qui intervient auprès des enfants hospitalisés à l'hôpital de Périgueux. Ils ont troqué leur casque pour un bonnet rouge de père Noël, et leurs grosses cylindrées pour un Kangoo, rempli de cadeaux.

Des cadeaux pour les enfants de l'hôpital

Il y a des jeux de société, des coloriages, des mandalas et même des mini motos. Les motards de "Eagles of the road" ont tourné dans tout Terrasson pour récupérer des jouets. "On a sorti la Harley, on faisait du vroum vroum devant les magasins", dit Pascal, le président de l'association, en souriant. "Derrière chaque motard, il y a un coeur qui bat c'est normal. On est motards, on a une philosophie de toujours aider son prochain. On est à fond la dedans, on est super contents et pour rien au monde on changera", ajoute-t-il.

Les cadeaux seront distribués aux enfants tout au long de l'année par les blouses roses. "Les enfants et les adolescents s'ennuient. Grâce à ces jeux, on crée la surprise et l'émerveillement. C'est un moment particulier dans leur hospitalisation. Souvent les enfants ou les parents nous disent pendant une heure ou deux on a oublié qu'on était à l'hôpital, du moins psychologiquement", explique Joëlle Pineau la présidente des blouses roses. Et ces cadeaux ne sont pas destinés qu'aux enfants, certains seront distribués aux personnes âgées. Elles aussi ont besoin de distractions.