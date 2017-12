Des motards de Limoges montent à Paris pour l'hommage populaire à Johnny Hallyday

Cette journée restera gravée dans les mémoires des fans de Johnny Hallyday. Une journée d'hommage à la rock star française décédée cette semaine. Le convoi funéraire va descendre les Champs-Elysées ce samedi. Il sera suivi par un cortège de motards. Des Limougeauds vont tenter d'en faire partie.

C'est ce samedi que sera rendu l'hommage populaire à Johnny Hallyday à Paris. Le convoi funéraire va partir de la place de l'Etoile à midi. Il va descendre les Champs-Elysées avant d'aller à l'église de la Madeleine. Juste derrière le convoi, il y aura un cortège d'au moins 600 motards. Dès vendredi, il n'y avait plus une place à prendre. Mais au moins une dizaine de motards de Limoges vont quand même monter. Tous les motards sont d'ailleurs les bienvenus. Le départ aura lieu à 7h00 devant le magasin Harley-Davidson en zone nord à Limoges.

Parmi eux, Cédric, 29 ans, vendeur chez Harley et fan du chanteur. Il a posé sa journée pour aller rendre hommage à Johnny :"Ça va être l’événement du siècle pour la France. Il va y avoir énormément de monde. Et pour le monde de la moto et celui du rock, c'est très important de le faire. D'ailleurs, ils vont être débordés. C'est pour ça qu'ils ont limité à 600 motos. On espère passer quand même. On verra bien. Dans le pire des cas, on posera les motos et on le fera à pied. Mais dans l'esprit, on sera là. Vu tout le bonheur que nous a apporté cet homme, on sera là pour lui."

Il a fait beaucoup pour le monde des bikers !

Son ami, Christophe, 26 ans, a arrêté de travailler dès mercredi, jour de l’annonce de la mort de Johnny Hallyday. Il reprendra lundi. D'ici là, lui aussi va à Paris pour rendre un dernier hommage à son idole :"On a tous été bercé avec Johnny. J'ai grandi avec ses vinyles de part mes parents. Avec les amis, on ne fait pas une soirée sans un titre de Johnny. C'est un grand homme qui a su rester assez simple, malgré sa notoriété très rapide. Il a su garder une proximité avec tout le monde. Motard ou pas, fan ou ou pas, tout le monde est touché par ce qu'il se passe. "

Des motards amoureux de Johnny, comme le chanteur l'était des motos rappelle Cédric :"Il a vécu sur une moto toute sa vie. Il a fait beaucoup pour le monde des bikers. Pendant des concerts, il a fait des arrivées en Harley Davidson. Il avait beaucoup de Harley Davidson qui se sont revendues une fortune parce que Johnny s'était assis dessus. C'est génial de pouvoir à notre tour, lui rendre un dernier hommage."