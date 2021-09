Des motards périgourdins rejoignent les manifestants anti-pass à Périgueux

C'était la 11ème de mobilisation pour les opposants au pass-sanitaire ce samedi 25 septembre. Ils étaient 750 à manifester à Périgueux et 150 à Bergerac. Pour la première fois depuis le début du mouvement, des motards périgourdins de la FFMC 24 ont rallié la manifestation de Périgueux d'abord avec une opération escargot depuis Trélissac avant de rejoindre les Allées Tourny. Ils s'opposent au pass sanitaire mais ont aussi leur propre revendication.

Convergence des luttes ?

Une trentaine de motards, casques sur la tête, vestes en cuir sur les épaules, se garent aux Allées Tourny, non loin du palais de justice. Ils étaient attendus à 10h30 pour la manifestation dans les rues de Périgueux. Ils sont finalement arrivés vers 12h.

Daniel Julliot, le patron de la Fédération des Motards en Colère de Dordogne gère les troupes. Avec ses camarades, il est venu sans étiquette, ni banderole de la FFMC : "Nous ne voulons pas récupérer les manifestations qui n'est pas la nôtre. Afficher nos couleurs c'est la récupérer mais nous sommes venus en tant que motard lambda" explique-t-il. "Nous étions d'accord sur le pass donc nous avons décidé de faire converger nos luttes mais à condition d'amener nos propres revendications". Parmi ces revendications, il y a bien sûr la baisse du carburant, ou encore l'abandon total et clair par le gouvernement du contrôle technique des deux roues. La présence des motards, c'est utile pour François manifestante anti-pass : "Le pass sanitaire, c'est l'arbre qui cache la forêt car il y a bien d'autres choses qui ne vont pas dans ce pays !" lance t-elle ! Des colères qui s'agrègent, cela n'étonne pas Michel, gilet jaune et membre du collectif No Pass : "Cette crise démocratique, nous l'avions dans le mouvement social des Gilets jaunes . C'est le retour d'un sentiment de manque de démocratie".

Les motards ont ensuite pris la tête d'une nouvelle opération escargot de Périgueux à Trélissac en passant par Marsac.

Des routiers devaient également être de la partie mais la venue des poids-lourds a été annulée. No Pass 24 dénonce les coups de pression de la préfecture de la Dordogne.

Jérôme Rodrigues, invité surprise

Jérôme Rodrigues, la figure des Gilets jaunes, a fait une apparition surprise ce samedi lors de la manifestation des anti-pass. Il a notamment pris la parole sur les marches du tribunal puis s'est glissé dans le cortège. Jérôme Rodrigues a perdu son œil droit à cause d'une grenade de désencerclement lors d'un rassemblement de Gilets jaunes en janvier 2019.

Jérôme Rodrigues et deux autres figures des gilets jaunes ont pris part à la manifestation périgourdine © Radio France - Radio France