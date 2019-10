Des motards se mobilisent contre le harcèlement scolaire en Normandie

Mézidon-Canon, Mézidon Vallée d'Auge, France

L'association "Motards contre le harcèlement" a été créée en août dernier par un couple de parents basé près de Mézidon-Canon dans le Pays d'Auge. Leur fille de cinq ans a été victime de harcèlement scolaire. "On en parlait avec des amis motards, raconte Sabrina la maman. On avait entendu parlé d'une initiative qui existait aux États-Unis et on a décidé de faire la même chose en France." Le principe ? Sortir les motos et les blousons de cuir pour soutenir l'enfant harcelé.

"Nous ne sommes pas des justiciers. Nous prévenons toujours la police, la gendarmerie et la mairie."

"L'objectif est de redonner confiance à l'enfant en allant le chercher à la sortie de l'école, poursuit la mère de famille. On l'attend avec une équipe de motard et on le ramène chez lui en side-car. Comme ça il voit, ainsi que ses harceleurs, qu'il n'est pas tout seul." Une action qui peut effrayer à la sortie d'une école. Mais qui fait réfléchir explique Sabrina : "Les harceleurs on ne va même pas vers eux, on ne sait pas qui ils sont. Alors oui dans leur tête d'enfant ça peut leur faire peur, mais ça peut les faire réagir sur le fait que ce qu'ils font n'est pas bien."

Une action prévue après les vacances scolaires

Plus d'un mois après la rentrée des classes, l'association revendique vingt-cinq membres actifs sans compter les amis motards qui rejoignent leur mouvement lors d'une action. La structure incite les familles qui la sollicite à porter plainte ou déposer une main courante. "Motards contre le harcèlement" intervient dans le Calvados, la Manche, l'Orne et l'Eure. Une action devant un établissement est prévue après les vacances scolaires de la Toussaint. Elle demeure secrète pour l'instant.