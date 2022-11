Des motards veulent manifester à Gentioux-Pigerolles, l'En'duo du Limousin appelle au calme

Plusieurs jours après l'En'duo du Limousin, le week-end du 4 et 5 novembre, la colère de certains ne semble pas s'apaiser sur les réseaux sociaux. Plusieurs motards, ou encore sympathisants du monde de la moto comptent en effet se réunir le dimanche 13 novembre sur la commune de Gentioux-Pigerolles afin de manifester, une semaine précisément après le sabotage effectué sur la course.

La course a en effet été interrompue à cause d'un sabotage : le balisage du parcours a été modifié en cours de route. Des flèches ont été enlevées ou inversées, provoquant la pagaille parmi les 430 motards. Les bénévoles et la sécurité civile ont sillonné les routes jusqu'à tard dans la nuit pour les retrouver. Les derniers ont été secourus vers minuit et demi.

Une enquête judiciaire est maintenant ouverte. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée, on ne connaît pas le profil des saboteurs. Et pour cette raison précise, Boris Labrousse, l'organisateur de la compétition, appelle tous les éventuels manifestants au calme. D'autant plus que la mairie de Gentioux-Pigerolles, qui a voté contre le passage de la course sur sa commune, n'a aucun lien établi avec les actes de malveillance commis lors de l'En'duo.

J'ai des gens qui m'ont appelé, je leur ai dit (que manifester à Gentioux-Pigerolles), c'était une très très mauvaise idée. Il ne faut se tromper de cible" - Boris Labrousse, l'organisateur de l'En'duo du Limousin.

Boris Labrousse l'a rappelé ce mardi 8 novembre sur France Bleu Creuse, "il y a des lois en France, on va chercher les responsables". Monter manifester en nombre à Gentioux-Pigerolles, "ce serait à l'inverse de ce qu'on voudrait faire passer". Il appelle donc au calme et à apaiser les tensions entre tous les acteurs au plus vite.