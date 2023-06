"Des moteurs qui peuvent casser à tout moment" : Renault prochainement visé par une plainte au pénal en France

C'est une affaire potentiellement explosive pour Renault. Le constructeur va être visé par une plainte collective au pénal devant le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine). La plainte sera déposée lundi 5 juin, a révélé jeudi soir Le Parisien/Aujourd'hui en France.

Plusieurs dizaines de plaignants estiment avoir acheté une voiture équipée d'un moteur défectueux, un vice dont Renault aurait connaissance depuis 2015, précise leur avocat.

Une surconsommation d'huile pouvant entraîner la casse du moteur

"Tromperie aggravée", "pratiques commerciales trompeuses", "escroquerie", destructions", "dégradations et détériorations dangereuses", voire même "mise en danger de la vie d'autrui" : les griefs reprochés au constructeur sont nombreux. Au total, 1.789 acheteurs de voitures Renault, Dacia et Nissan se sont manifestés.

Ils reprochent à Renault d'avoir dissimulé un vice dans le moteur, qu'on retrouve sur des centaines de milliers de véhicules vendus entre 2012 et 2018 . "Nous avons mis la main sur des documents internes à Renault qui démontrent qu'il y a vice de conception à l'origine d'une surconsommation d'huile", explique Christophe Lèguevaques, l'avocat des plaignants. "Dans certains cas, ce vice peut entraîner une casse du moteur, alors que la voiture est lancée à pleine puissance", précise Me Lèguevaques.

Renault mais aussi Dacia et Nissan concernés

Le moteur mis en cause est le TCE 1.2, qui équipe plus de 400.000 véhicules essence en Europe, dont 120.000 en France, d'après l'avocat. Renault aurait continué continué à vendre ces véhicules jusqu'en 2018 tout en connaissant le vice, d'après Me Lèguevaques. "Si mes clients avaient eu connaissance que ces moteurs pouvaient casser à tout moment à partir de 40.000 kilomètres, ils n'auraient pas acheté ce modèle".

On retrouve ce moteur sur des Renault Mégane III et IV, des Captur ou des Clio mais aussi sur des Dacia (Duster ou Lodgy et sur des Nissan (Qashqai et Pulsar).

Généralement, l'incident "se traduit par une perte de puissance à 130 km/heure sur l'autoroute et tout d'un coup votre moteur casse" et la vitesse baisse "à 50 ou 60 km/h", selon l'avocat. Il parle d'un évènement "extrêmement angoissant pour le conducteur qui ne comprend pas ce qui lui arrive en essayant de se rabattre sur le bas-côté et d'éviter les véhicules qui arrivent vers l'arrière".

Pas de mort ni d'accident corporel signalé

Renault se défend en arguant le fait que l'incident n'a provoqué aucun accident corporel ni victime. Au Parisien, le constructeur avance que "93% des cas identifiés ont déjà fait l'objet d'une prise en charge". Mais à des taux très variables, riposte l'un des plaignants.

"Les clients veulent aller au pénal en tant que consommateurs qui se sentent trompés. Ils ont alerté le ministère qui n'a décidé aucune action, ils veulent donc une enquête approfondie pour que Renault soit sanctionné et pour obtenir une réparation pécuniaire convenable", explique Me Lèguevaques.