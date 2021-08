Des motos électriques pour les gendarmes du Cher, une première en France !

Moins bruyantes, plus propres et plus pratiques pour patrouiller sur les exploitations agricoles ou sur les bords de Loire : les gendarmes du Cher viennent de s'équiper de trois motos électriques. Un dispositif innovant, unique en France pour l'instant, voire même en Europe !

C'est une première en France, voire même en Europe ! Les gendarmes du Cher viennent de s'équiper avec des motos électriques. Trois motos flambant neuves qui viennent s'ajouter aux quatre motos thermiques qu'ils utilisaient déjà.

Tout est parti d'un constat de la brigade motorisée de Bourges il y a quelques mois : "Eu égard aux bords de Loire qui sont interdits aux motos thermiques, on s'est dit que si on voulait aller au plus près des gens, en surveillance en bord de Loire, il fallait de l'électrique. C'est le seul outil qui nous permet d'y aller proprement", explique le capitaine Sébastien Brunet, qui dirige l'Escadron départemental de sécurité routière du Cher.

De nouvelles motos pour de nouvelles missions

Ces trois motos électriques viennent s'ajouter aux deux motos tout-terrain et aux deux autres motos routes, dont l'Escadron était déjà équipé. Elles permettent aux gendarmes d'aller sur de nouveaux terrains. "On est vraiment sur un volet prévention, indique le capitaine Brunet. On a une fonction très importante d'aller vers les agriculteurs pour prévenir des vols".

"Plutôt que de voir un agriculteur sur le bord de la route, je préfère aller le voir sur son terrain, non pas pour l'enquiquiner mais pour lui faire comprendre qu'on s'intéresse réellement à ce qu'il produit, à ce qu'il est, qu'on veut mieux connaître sa ferme, ajoute-t-il. Le but est d'empêcher de nuire ceux qui profitent de ces grands espaces pour faire du repérage". Ces motos seront très utiles, par exemple, pour sécuriser les ouvriers qui travaillent dans les vignes du Sancerrois pendant les vendanges.

"Le but de ces outils, c'est d'aller là où on n'allait pas avant, dans la profondeur des territoires, poursuit le capitaine Brunet. Ça nous permet d'aller plus facilement à la rencontre des gens. Ils ont une approche beaucoup plus simple avec nous, du fait de cette curiosité autour de ces nouvelles motos. Ils ont l'habitude de nous voir sur la route avec nos motos bleues, là ce n'est pas le cas, donc ça les intrigue".

Ces trois motos ont été financées par des collectivités locales : les mairies de Belleville-sur-Loire, Léré et Sury-près-Léré ont été séduites par le dispositif. Prix de ces motos électriques : 9.000 euros chacune, pas forcément plus chères que leur équivalent à moteur thermique. Elles sont plus silencieuses et ont une autonomie de 100 km à 50 km/h.