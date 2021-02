Des moutons entretiennent en douceur les rives du Calavon

Il s'agit d'une expérimentation menée avec le parc naturel régional du Lubéron, le département et certaines communautés de communes. Les avantages de la formule sont multiples et cela permet aussi à une jeune femme de créer son emploi.

Manon Lefevre bergère salariée l'été a inventé un nouveau métier pour l’hiver. Elle emmène pâturer des brebis dans le Luberon. Les brebis ne lui appartiennent pas, elle les emprunte à d'autres éleveurs dans les Hautes Alpes. Le but est de faire pâturer le troupeau dans des zones à défricher en douceur.

La formule a des avantages multiples

Écologique et non polluant cet éco-pâturage permet de respecter la fragilité des zones humides qui bordent le Calavon, la rivière qui coule au milieu de la vallée et abrite des espaces naturels sensibles trop souvent fragilisées par l'activité humaine et envahis par la forêt depuis que la déprise agricole a vidé les campagnes de ses paysans.

Remettre au goût du jour une méthode ancestrale

Utiliser un troupeau pour garder un milieu ouvert menacé par l'avancée de la forêt c'est finalement remettre au goût du jour une méthode ancestrale. Ce projet expérimental coûte 6900 €, il est financé à 60% par le conseil départemental et à 40% par le Parc naturel régional du Luberon.

Reportage

