Des moyens matériels et humains supplémentaires pour traquer le loup solitaire des Costières

Gard, France

Les éleveurs d'ovins des Costières sont satisfaits. Une semaine après avoir été victimes de nouvelles attaques du loup aperçu dans ce secteur depuis 2 ans, ils ont obtenu que des moyens matériels et humains soient débloqués pour tenter d'abattre l'animal. "Ce qu'on a obtenu, c'est que des lieutenants de louveterie, comme on l'avait demandé, vont intervenir là où le loup a attaqué. Ils seront équipés d'une caméra technique supplémentaire et de matériel de visée nocturne. La Brigade nationale Loup reviendra également dans le Gard pendant une semaine, voire deux si nécessaire" détaille Fanny Tamisier, présidente du syndicat des éleveurs ovins du Gard.

Fanny Tamisier a elle-même été victimes de plusieurs attaques du loup la semaine dernière à Générac Copier

Chasser le loup est très compliqué

Le préfet du Gard a également annoncé que le nombre des lieutenants de louveterie (des chasseurs bénévoles indemnisés par l'Etat) allait passer de 11 à 16. (2 recrutés en 2019, 3 en 2020). Le nombre de leurs interventions a d'ailleurs été augmenté depuis le 17 mai autour de Générac, chez l'eleveur dont l'exploitation a fait l'objet de plusieurs attaques récemment. A partir du 4 juin, ils interviendront 8 fois par mois au lieu de 4 actuellement. Traquer un loup reste un exercice compliqué. " On a un animal très intelligent, au comportement agressif envers les troupeaux explique Patrick Alimi, adjoint au directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM). Le secteur est aussi particulièrement compliqué pour organiser des veilles et éventuellement des tirs au loup. On est dans un secteur péri-urbain, avec des routes fréquentées et des habitations isolées."

Patrick Alimi, adjoint au directeur départemental des territoires et de la mer Copier

Pas de psychose

C'est pour répondre aux inquiétudes des éleveurs, particulièrement stressés par ces attaques depuis 2 ans, mais également à la population des Costières (située à une dizaine de kilomètres de Nîmes), que Didier Lauga, le préfet du Gard a décidé de réagir vite. "Qu'il puisse y avoir l'amorce d'une psychose, je le crois. C'est une zone peuplée, péri-urbaine, une agriculture très diversifiée. On est très loin des zones habituelles où se trouvent le loup."

Didier Lauga, le préfet du Gard Copier

Depuis le début de l'année, 22 bêtes ont été tuées ou blessées dans le Gard. 53 en 2018. Principalement des ovins mais aussi des veaux et de jeunes chevaux. Fin 2018, la France a décidé de relever le quota d'abattage de loups de 43 à 51 bêtes pour l'année, soit 12% de la population estimée.