Nancy, France

Six musiciens en uniforme de l'Armée Blindée Cavalerie du Nord-Est ont donné un concert à l'hôpital d'enfants du CHRU Nancy-Brabois ce mardi 10 avril. Pendant une heure le sextuor de cuivres a joué dans le hall des medleys musicaux variés allant des comptines célèbres aux musiques de dessins animés. Ils ont ensuite joué dans les chambres des enfants qui n'ont pas pu se déplacer.

Les parents saluent l'initiative

_"C'est super sympa, je ne trouve pas les mots.._. raconte ému Slimane, venu avec sa fille Rania atteinte d'une leucémie. Ça les occupe, leur fait penser à autre chose." Un moment de bonheur partagé également entre la petite Apolline, 2 ans, et ses parents. L'enfant sort d'une semaine d'hospitalisation après une opération du larynx. "La musique c'est très important, témoigne Héloïse sa maman. Ils viennent de jouer la Reine des Neiges de Disney, donc il y a beaucoup de petites filles qui penseront à leur maison, c'est positif."

"On nous pose des questions et il y a même des enfants qui s'intéressent à notre métier. On est très heureux de leur faire plaisir, de leur apporter un peu de joie dans ces moments-là" — Le caporal-chef Mathieu du sextuor de l'Armée Blindée Cavalerie

Des animations régulières

Le personnel soignant organise régulièrement des animations comme des spectacles de clowns ou des jeux avec les éducateurs. _"Quand on reste longtemps hospitalisé, voir que des gens de l'extérieur pensent à eux ça leur fait plaisir,_explique Marie-Hélène Petit, éducatrice au service d'oncologie. L'intérêt est d'avoir des animations très différentes puisqu'on a des enfants de tous les âges qui ont des centres-d'intérêts différents. Moi cela fait 30 ans que que suis à l'hôpital et lorsque je revois des enfants plus tard, ce sont des souvenirs qui restent." Pour terminer les musiciens de l'armée ont choisi la célèbre chanson du groupe Queen "We are the champions". Un message positif adressé aux quelques 180 enfants et adolescents hospitalisés au CHRU de Nancy-Brabois.