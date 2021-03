Des nageurs très heureux de retrouver la piscine de Château-Gontier-sur-Mayenne

On ressort les affaires de natation, la piscine de Château-Gontier-sur-Mayenne accueille de nouveau du public depuis ce lundi 15 mars. Une réouverture attendue par les nageurs après la fermeture liée à la crise sanitaire. Le site enregistre entre 30 et 50 entrées par jour.

Vous n'avez plus d'excuse pour ne pas faire de sport, la piscine de Château-Gontier-sur-Mayenne est de nouveau ouverte. Depuis ce lundi 15 mars, vous pouvez retourner faire des longueurs dans les trois bassins extérieurs. Comme le toit est rétractable, le site est considéré en plein air et il peut donc rouvrir, après la fermeture liée au coronavirus.

C'était très attendu par les nageurs et ils sont bien présents depuis la réouverture. Il y a entre 30 et 50 personnes par jour.

Quand vous arrivez à l'accueil de la piscine, évidemment, vous devez porter le masque et le garder jusqu'aux vestiaires. Vous pouvez le retirer une fois sorti de la cabine et ensuite, aller dans le bassin. Les serviettes et autres effets personnels doivent rester aux vestiaires et ne pas être déposés au bord des bassins.

De nouveaux nageurs sont là, des jeunes notamment

"Avant la fermeture, je venais le lundi et le jeudi. Depuis la réouverture, je suis déjà venu deux fois. Avec le couvre-feu, on ne peut pas aller marcher après 18h donc la solution, c'est de venir à la piscine le midi", explique Thierry, un nageur.

On prend du plaisir à nager à nouveau", Thierry

Fabrice, qui nage dans une autre ligne, est lui aussi de retour pour la deuxième fois depuis la réouverture. "C'est très dur de reprendre, les muscles sont contractés et j'ai beaucoup de courbatures le lendemain", décrit cet habitant de Château-Gontier-sur-Mayenne, heureux de retrouver ses "amis de piscine".

De nouveaux créneaux sont ouverts

Vous n'avez pas à réserver de créneau pour aller y nager, il n'y a pas de jauge non plus pour l'instant. Les élèves de collèges et lycées ont aussi repris les cours de natation dans la piscine de Château-Gontier-sur-Mayenne. Retour dans l'eau également pour les clubs de plongée et de triathlon notamment.

Les horaires ont été modifiés. C'est désormais ouvert le lundi et le mardi de 12h à 13h40, le mercredi de 15h à 17h30, le jeudi de 12h à 13h40, le vendredi de 9h45 à 11h30, le samedi de 10h à 13h et et de 15h à 17h30 et le dimanche de 9h à 13h.