Des naturistes au Bois de Vincennes : on expérimente jusqu'au mois d'octobre

C'est aux cris de "liberté" que les premiers naturistes du Bois de Vincennes ont jeté leurs vêtements aux orties. Jusqu'au mois d'octobre, une espace de 7.300 m2 leur est réservé, sans barrière, avec juste quelques panneaux pour signaler leur présence. Une expérimentation qui a débuté ce jeudi.

A partir de ce jeudi, un espace de 7.300 m2 est réservé aux naturistes, en plein coeur du Bois de Vincennes, entre l'allée Royale et la route Dauphine. Une expérimentation, votée en septembre de l'an dernier, par le Conseil de Paris, sur proposition du groupe EELV. L'espace est désormais ouvert tous les jours, de 8h30 à 19h30. Une expérimentation qui devrait durer jusqu'au mois d'octobre, avant d'être reconduite, si vêtus et dévêtus s'accordent sans anicroche. Le lieu est mixte, on peut y venir s'y promener nu ou habillé.