Les habitants du hameau de Savouillon et ceux du lieu-dit voisin de Berre près du col de la Liguière (Vaucluse) sont désespérés et de plus, les portables ne captent pas dans le hameau. Ils sont obligés de se déplacer dans la garrigue pour avoir une ou deux barres qui s'affichent.

Plus rien n'arrive dans les box internet du hameau de Savouillon depuis six mois

Saint-Saturnin-lès-Apt, France

Une dizaine de maisons sont concernées par une coupure d'internet et de téléphone, et leurs occupants n'ont pas de mot pour vilipender Orange, en charge de l'entretien du réseau. Car malgré plusieurs lettres recommandées, rien ne bouge et ce sont des promesses de réparations imminentes qui se succèdent sans résultat.

Des habitants plutôt desespérés dans ce hameau isolé et perché à prés de 1000 mètres Copier

L'origine de la panne serait un câble coupé enterré sous une chaussée depuis le 28 janvier. Une intervention aurait été prévue au mois de mai, mais depuis plus rien, se lamentent les habitants. Des abonnés très agacés car ils déclarent être destinataires de courriels indiquant que tout est réparé ou bien conviés à des rendez-vous sur place où aucun technicien ne se présente.

De plus, leur abonnement à internet et au téléphone fixe continue d’être débité, précisent-ils. Dans l'immédiat pas plus de précisions de la part d'Orange sur ce délai bien long et ces dysfonctionnements.